Праздник к 60-летию города прошел в Пущино

12 июня по поручению главы городского округа Серпухов Алексея Шимко в Пущино прошел праздник, объединивший спорт, культуру и жителей разных поколений. В основе мероприятий лежала идея сохранения истории.

Была организована выставка, посвященная ветеранам, участникам СВО, истории строительства Пущино и научным открытиям институтов. Также работали мобильная музейная площадка и «Город мастеров».

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева прокомментировала: «Благодарю творческие коллективы, волонтеров и всех, кто дарил эмоции и праздничное настроение. Вы создали ту самую атмосферу настоящего искреннего и долгожданного праздника. С днем рождения, Пущино!» Праздник стал ярким примером того, как можно объединить спорт, культуру и людей самого разного поколения, сохраняя общую историю.