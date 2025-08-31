Праздник к 543-летию поселка Нахабино прошел в Красногорске

Мероприятие состоялось у торгового центра «Арбуз». Его организовали сотрудники культурно-досугового клуба «Мечта» филиала культурно-делового комплекса «Красногорье».

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по созданию окопных свечей, сделать снимки в фотозоне и аквагрим, побывать на тематической выставке, ярмарке, а также чайной церемонии в русском стиле. Работали торговые точки, творческие номера представили местные коллективы.

«Где покоряла воздушный простор первая ракета на гибридном топливе, и где в такт времени, сквозь десятилетия, все так же стучат колеса поездов. И сегодня именно сплоченность и характер нахабинцев, искреннее желание трудиться и созидать на благо малой Родины, позволяют нам совместно добиваться успехов во всех сферах: от здравоохранения, образования и благоустройства до вызовов наших дней, которые объединяют бойцов во имя будущей Победы», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.