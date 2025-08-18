Праздник к 450-летнему юбилею деревни Осеево прошел в Лосино-Петровском

Юбилей со дня основания отметили в деревне Осеево. В честь знаменательной даты организовали масштабный праздник.

В этот день для жителей провели щедрое застолье. Все желающие могли принять участие в народных играх, творческих мастер-классах.

Развлекательную программу подготовили местные коллективы. Они представили вокальные и танцевальные номера.

Кроме того, состоялось награждение активных жителей деревни. Им вручили благодарственные письма и грамоты.

«Я искренне благодарю вас за активную гражданскую позицию, неравнодушие, преданность и любовь к родной деревне. Сегодня от всей души поздравляю всех с юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мира, удачи и успеха во всех делах и начинаниях», — сказал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.