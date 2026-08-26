Праздник к 102-летию муниципалитета прошел в Серебряных Прудах

Мероприятие, посвященное годовщине образования округа, состоялось в парке культуры и отдыха «Серебряный». Для жителей и гостей организовали конкурсы, концерты, спортивные турниры и выставки.

Многодетная мама и супруга участника СВО Екатерина Рогожина вместе с юными помощницами создала костюм ромашки — символа семьи, любви и верности. Она призналась, что другой цветок даже не рассматривала.

В рамках праздника состоялся конкурс костюмов «Цветы России», посвященный Году единства народов России. Участники представили яркие образы: василек, ромашку, розу, калмыцкий лотос и сказочный аленький цветочек.

Конкурсный марафон также включал состязания поделок из природных материалов, детского рисунка и художественного оформления зонтов. Победителей и призеров наградили в День округа.

На главной сцене чествовали людей труда: временно исполняющий полномочия главы округа Павел Четверкин вручил знаки «За заслуги перед муниципальным округом Серебряные Пруды» отличившимся жителям. Он поблагодарил тех, кто трудился и продолжает трудиться на благо родного края.

Парк «Серебряный» стал центром образования, развлечений и спортивных состязаний. Среди значимых площадок — волонтерский центр «СВОих не бросаем», где изготавливают маскировочные сети, шьют экипировку, делают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне боевых действий.