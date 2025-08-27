Праздник к 101-летию города прошел в Серебряных Прудах

День города отметили в Серебряных Прудах. Для жителей организовали праздничную программу и церемонию награждения.

Ко Дню города в парке «Серебряный» открыли выставку портретов героев Великой отечественной войны.

«В этом году, который посвящен 80-летию Победы, мы в основном сосредотачивались на событиях Великой Отечественной войны и победах. И главное внимание уделяли подвигам наших земляков», — сказал председатель Совета ветеранов муниципального округа Серебряные Пруды Борис Ефимцев.

День муниципального округа Серебряные Пруды традиционно отмечается в конце августа, когда основные сельскохозяйственные работы подошли к концу.

«Это сельскохозяйственный муниципальный округ, и в этот момент времени уже можно подвести определенные итоги», — добавил глава муниципального округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.