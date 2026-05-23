Праздник к 100-летию физика Анатолия Логунова пройдет в Серпухове

Анатолий Логунов — выдающийся физик-теоретик и академик Российской академии наук, чья жизнь и работа были тесно связаны с Институтом физики высоких энергий. Мероприятия начнутся 30 мая с фестиваля дронов, а основные события пройдут с октября по декабрь.

20 мая глава Серпухова Алексей Шимко по приглашению Курчатовского института участвовал во внеочередном собрании Союза развития наукоградов. На нем президентом Союза избран Михаил Ковальчук, глава учебного заведения, сменивший на этом посту Виктора Сиднева.

Союз развития наукоградов работает с 1991 года и координирует деятельность территорий с высоким научным потенциалом, превращая их в единый центр инновационного развития России.

На собрании также обсудили подготовку ко Дню наукоградов Московской области, который пройдет 8 июня. Для Серпухова этот год особенный — готовится большая программа к 100-летию Анатолия Логунова.

1 сентября откроет двери после ремонта «Лицей имени А. А. Логунова», также Институтскому шоссе в Протвине присвоено имя ученого.