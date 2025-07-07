Праздник Иван Купалы отметили в деревне Мизиново округа Лосино-Петровский

Жители деревни Мизиново городского округа Лосино-Петровский в минувшую субботу погрузились в атмосферу славянского праздника Иван Купала. Они водили хороводы, обливались водой из реки и загадывали желания.

Помимо этого, собравшиеся вплетали ленточки в березки, гадали на судьбу и мастерили венки из полевых цветов. В воздухе звучали славянские мелодии, а жители танцевали и играли в народные игры. Все желающие смогли поучаствовать в ремесленных мастер-классах и попробовать блюда традиционной русской кухни.

Отметим, что на мероприятии присутствовали и гости из Индии, которые с удовольствием разделили радость и веселье. Праздник Иван Купала прошел в атмосфере дружбы и единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.