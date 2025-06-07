Праздник ислама Курбан-байрам отметили в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках отметили один из самых важных праздников ислама — Курбан-байрам. К традиционной коллективной молитве, посвященной окончанию хаджа, присоединились тысячи верующих.

Праздник отметили в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Молитва началась в 6:30 утра. После имам-хатыб произнес проповедь о духовном значении праздника в жизни мусульман. С искренними пожеланиями к верующим обратились муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Артур Каримов.

«Этот праздник олицетворяет смирение, добро и сердечную теплоту. Хочу поздравить с этим светлым днем всех мусульман, пожелать здоровья, мира и чистых помыслов», — отметил Артур Каримов.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
1/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
2/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
3/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
4/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
5/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
6/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
7/8
Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
8/8

Курбан-байрам символизирует милосердие и готовность помогать другим. Ключевая его особенность — жертвоприношение. Мясо предназначается для милостыни, а также для угощения близких и друзей.

Курбан-байрам не имеет постоянной даты и начинается через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. Празднику предшествует хадж — паломничество в священный город Мекку.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте