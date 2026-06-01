Праздник искусств прошел в Доме культуры поселка имени Цюрупы в Воскресенске

30 мая в Доме культуры поселка городского типа имени Цюрупы МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“ прошел праздник искусства — отчетный концерт творческих коллективов и исполнителей. Это событие, ставшее кульминацией года, продемонстрировало зрителям плоды упорного труда, сплоченность команд и уровень мастерства, достигнутый за прошедшие месяцы.

Программа концерта была разнообразна: каждое выступление было пропитано энергией и эмоциями. Публика смогла насладиться зажигательными танцами, поражающими хореографией и отточенностью движений, а также проникновенными вокальными номерами. От детских коллективов до опытных исполнителей — каждый номер был наполнен индивидуальностью и талантом.

В торжественном завершении концерта все участники, от младших до старших, вышли на сцену для исполнения финальной песни. Этот момент стал символом единства и общего праздника. Заведующий ДК Татьяна Гришунина выразила искреннюю благодарность всем, кто внес вклад в этот праздник: руководителям коллективов, родителям, поддерживающим детей, и, конечно, талантливым участникам клубных формирований, чья энергия и страсть к искусству наполняют жизнь поселка яркими красками.