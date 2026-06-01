Праздник химиков прошел в Воскресенске

30 мая в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошел праздник, посвященный 95-летию «Воскресенских минеральных удобрений» и Дню химика. Для гостей подготовили дневную программу с научными опытами, мастер-классами и вечерний концерт под открытым небом.

На территории парка работали интерактивные площадки для детей и молодежи. Посетители участвовали в химических экспериментах, встречались с популярными блогерами и делали фотографии в тематических зонах. Организаторы сделали акцент на семейном формате и вовлечении разных возрастных групп.

Отдельное внимание уделили экологической инициативе. Участники высадили груши и душицу в рамках создания «Сада будущих поколений». Этот проект стал символом связи предприятия, города и будущих поколений.

Гости отмечали, что подобные инициативы формируют устойчивую связь между промышленностью и городской средой.

«Для нас важно не только отметить юбилей предприятия, но и оставить живой след, который будет расти вместе с городом», — сказал представитель организаторов.

Вечером в пойме парка прошел концерт Московского симфонического оркестра «Сириус». Под открытым небом прозвучали известные музыкальные произведения и популярные композиции. Зрители слушали концерт в вечерней атмосфере парка и отмечали особую акустику пространства.