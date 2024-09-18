Праздник футбола проведут к 685-летию Серпухова 21 сентября

Первенство по футболу среди детских команд проведут на стадионе «Труд» с 8:30 до 15:30. В матчах встретятся игроки четырех возрастных групп.

Футбольная «ДЕД-ЛИГА» ветеранов 55 лет и старше состоится в 14:00 на стадионе «Спартак». Там же пройдет матч-реконструкция. Сыграют «Орелъ» — первый обладатель Кубка Серпухова в 1914 году и «Новая Мыза» — первый Чемпион Серпухова в 1908 году. После продолжит финал 12-го Кубка по футболу 8×8 среди мужских команд между «Звездой» и «Владычной слободой» в 15:30, а в 17:00 — 10-й Кубок Серпухова по футболу среди мужских команд между «СКА» и «Пролетаркой». В конце наградят победителей и финалистов.

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