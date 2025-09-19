Праздник двора прошел в преддверии празднования Дня города в Серпухове

Подарком для жителей стала насыщенная концертная программа, подготовленная творческими коллективами Дворца культуры «Россия». Своим мастерством и талантом зрителей покорили Образцовый коллектив Хореографический ансамбль «Россияночка», Образцовый коллектив студия эстрадного танца «Вертикаль» и Народный коллектив Хор «Лейся песня».

В атмосфере тепла и взаимопонимания серпуховичи смогли отвлечься от повседневных забот, насладится обществом друг друга и ощутить гордость за свой родной город.

Праздник двора стал не только прекрасным поводом для веселья, но и возможностью пообщаться с соседями, укрепить дружеские связи и почувствовать себя частью большого и дружного сообщества.