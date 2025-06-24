Праздник добрососедства прошел в парке в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Мероприятие под названием «На нашей улице — праздник!» состоялось в Парке Победы. Несмотря на дождливую погоду, все участники получили море эмоций, хорошее настроение и вдохновение.

Торжественное открытие праздника, посвященного добрососедству и теплым встречам, началось с выступления представителей администрации муниципалитета. Своими яркими выступлениями зрителей порадовали творческие коллективы Наро-Фоминска.

Свое искусство на сцене показывали вокальные студии «Русские узоры» и «Сюрприз», ансамбль народной песни «Забава», народный коллектив «Женский каприз», студия бального танца «Адреналин», вокально-эстрадный ансамбль «Тембр» и солистка Светлана Мирошниченко.

Бурные аплодисменты и улыбки гостей стали лучшей наградой для артистов. А чтобы праздник стал еще слаще, всех юных посетителей парка угостили бесплатным мороженым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте