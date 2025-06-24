Праздник добрососедства прошел в парке в Наро-Фоминске

Мероприятие под названием «На нашей улице — праздник!» состоялось в Парке Победы. Несмотря на дождливую погоду, все участники получили море эмоций, хорошее настроение и вдохновение.

Торжественное открытие праздника, посвященного добрососедству и теплым встречам, началось с выступления представителей администрации муниципалитета. Своими яркими выступлениями зрителей порадовали творческие коллективы Наро-Фоминска.

Свое искусство на сцене показывали вокальные студии «Русские узоры» и «Сюрприз», ансамбль народной песни «Забава», народный коллектив «Женский каприз», студия бального танца «Адреналин», вокально-эстрадный ансамбль «Тембр» и солистка Светлана Мирошниченко.

Бурные аплодисменты и улыбки гостей стали лучшей наградой для артистов. А чтобы праздник стал еще слаще, всех юных посетителей парка угостили бесплатным мороженым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.