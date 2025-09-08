Праздник для жителей микрорайона Центр-2 прошел в Балашихе

В День города праздничная атмосфера царила не только на центральных площадках, но и в микрорайонах. По инициативе координатора партийного проекта «Школа ЖКХ», члена фракции «Единая Россия» Рустама Фахрисламова был организован праздник для жителей микрорайона Центр-2 во дворе домов на улице Струве.

В мероприятии приняли участие жители, представители управляющей компании, а также члены фракции «Единая Россия» Александр Евсюткин и Галина Ченцова.

Для горожан работала веселая программа с аниматорами и конкурсами, ярмарка, где каждый мог угоститься и пообщаться в неформальной обстановке, а спортивные активности добавили празднику задора.

«Для нас „Школа ЖКХ“ — это не только лекции, но и вот такие живые встречи прямо во дворах. Это возможность стать ближе к людям, совместно решать насущные вопросы и объединяться вокруг идеи создания по-настоящему комфортной среды. В таких встречах рождается наше единство, и именно оно — наша главная сила в развитии города», — подчеркнул Рустам Фахрисламов.

В завершение он выразил благодарность всем жителям за активную позицию и отметил, что подобные форматы встреч крайне важны для укрепления добрососедских отношений и проработки общих задач.