Праздник для первоклассников «Здравствуй, школа!» прошел в Серпухове

Для детей членов Профсоюза работников госучреждений в Серпухове провели праздник «Здравствуй, школа!». Всего 45 первоклассников отправились в страну детства и знаний.

Уже шесть лет организация искренне поздравляет тех, кто впервые перешагнет школьный порог. В фойе Дворца молодежи «Дружба» молодежный совет Серпуховской территориальной организации Профсоюза подготовил развлечения для ребят и тематические фотозоны.

Со сцены будущих первоклассников поздравили депутат окружного Совета Елена Акимова, председатель Серпуховской территориальной организации Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Галина Улитина и председатель Молодежного совета Нина Скударнова. Они пожелали детям успехов в учёбе, хороших оценок и верных друзей.

Для ребят подготовили увлекательную анимационную программу, где приняли участие творческие коллективы и вокалисты Серпухова, а интерактивы между номерами не давали никому заскучать.

Самый долгожданный момент для будущих школьников — это подарки. Первоклашкам раздали красочные наборы со всем необходимым для учебы.