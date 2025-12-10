Праздник для особенных детей пройдет в Раменском

Подготовка к зимним праздникам в Раменском идет полным ходом, однако особая атмосфера царит там, где готовятся подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры Раменского молодежного центра решили устроить для них настоящий праздник.

«Цель акции проста — доставить радость детям, нуждающимся в особой заботе и внимании, погрузив их в настоящее чудо. Волонтеры трудятся над созданием уникальных представлений, сюжет которых написан специально для детей с особенностями развития», — отметили в Раменском молодежном центре.

Работа кипит ежедневно: выбираются декорации, создаются наряды, придумываются персонажи, которые станут друзьями для маленьких зрителей. Особенное значение придают деталям костюмов. Каждый элемент сценария продуман таким образом, чтобы принести счастье и поднять настроение маленьким гостям и их родителям.