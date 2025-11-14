Праздник для незрячих людей прошел в Орехово-Зуеве

В Доме культуры на площади Пушкина жители Орехово-Зуева отметили 100-летие Всероссийского общества слепых. По словам организаторов, юбилей стал символом стойкости, взаимопомощи и непрерывной работы по интеграции людей с нарушениями зрения в активную жизнь общества.

Разделить радость этого исторического момента собрались многочисленные гости. Среди них были не только члены местного отделения ВОС, но и представители органов власти и общественных организаций.

«Центральным моментом праздника стало чествование наиболее активных членов общества, тех, кто своим ежедневным трудом и преданностью вносит неоценимый вклад в развитие организации. За многолетний труд и активную гражданскую позицию многие из них были отмечены благодарственными письмами от депутатов Московской областной Думы Эдуарда Живцова и Владимира Бутенко», — отметили организаторы.

Награды от администрации округа вручил председатель Совета депутатов Александр Бабаев, который подчеркнул социальную значимость работы ВОС. Как пояснила председатель Орехово-Зуевской местной организации ВОС Лидия Макарова, событие имело двойное значение, придавая празднику особую историческую глубину.

На сцене выступили профессиональные вокалисты и ансамбли.