Праздник для матерей детей с ОВЗ прошел в Лобне

Праздничный вечер под названием «Я — особенная!» организовала АНО «Добрология» при поддержке администрации городского округа. Во Дворце культуры «Чайка» собрались семьи с особенными детьми.

Глава Лобни Анна Кротова, руководитель местного отделения «Боевого братства» Алексей Мочалов, а также участники СВО Марат Сабутов и Максим Арсентьев поздравили всех женщин и особенно — мам детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем матери.

«Раньше у нас в городе как будто не было детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. А сейчас мы имеем мощную поддержку в лице администрации», — отметила руководитель организации «Добрология» Елена Демчинская.

На сцене с музыкальными и танцевальными выступали дети с ОВЗ и творческие коллективы городских учреждений культуры.

Мероприятие было приурочено ко Дню матери и Международному дню людей с инвалидностью. «Этот праздник вновь напомнил о важности поддержки семей и силе материнской любви», — отметила Анна Кротова.