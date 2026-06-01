Праздник для маленьких пациентов в Красногорске

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в городском округе Красногорск прошел яркий праздник, посвященный Дню защиты детей. Организаторы подготовили обширную программу мероприятий для маленьких пациентов.

Ребята приняли участие в шоу мыльных пузырей «В гостях у Жар-птицы», анимационной программе, аквагриме и мастер-классах по изготовлению поделок из соленого теста и панно из живых цветов. Каждому ребенку вручили мороженое от главы округа.

Особенным событием стал визит мотоклуба «Ночные волки» во главе с президентом Александром «Хирургом». Байкеры вместе с детьми участвовали в посадке деревьев и фотографировались с юными пациентами.

Кроме того, киностудия «Мир» организовала выставку работ московского художника Георгия Ляховецкого. Для ребят также провели показ мультфильмов и концерт с участием красногорского хора «Алые паруса».

Заместитель начальника управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Дарья Краковская отметила, что главная цель праздника — подарить детям, проходящим лечение, яркие эмоции и ощущение настоящего лета.