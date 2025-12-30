Праздник для маленьких пациентов прошел в Солнечногорской больнице

Для детей, находящихся на лечении в соматическом отделении Солнечногорской больницы, 29 декабря был организован новогодний праздник. В гости к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка, а мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия».

Сказочные персонажи провели с ребятами хороводы, пение и танцы. На мастер-классе дети сделали елочные украшения, которые затем повесили на «хвойную красавицу» в «Доброй комнате». В завершение праздника каждый из участников получил сладкий подарок.

«Мы всегда рады, когда к нам приходят представители „Единой России“. Дети их тепло принимают, и родителям приятно, что, даже находясь в больнице, ребенок участвует в празднике, общается и разнообразно проводит время без смартфона и ноутбука», — сказала старшая медсестра Ольга Володькина.

Соматическое отделение предназначено для детей от 0 до 18 лет с неинфекционными заболеваниями. Для того чтобы сделать их времяпрепровождение более интересным, «Единая Россия» создала пространство для общения и игр — «Добрую комнату», где каждый год перед Новым годом проходят праздничные мероприятия.

«Это стало нашей ежегодной доброй традицией — поздравлять детей, которые остаются на Новый год на лечение в больнице, создавать им праздничное настроение, дарить подарки. Позитивные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению», — отметила главврач Солнечногорской больницы, координатор проекта «Здоровое будущее» Лариса Борисова.

Содействие в проведении акции оказали волонтеры и активисты «Молодой гвардии».