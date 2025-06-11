Праздник для маленьких пациентов прошел в детской городской больнице в Серпухове

В Серпуховской детской городской больнице 11 июня прошел праздничный день для маленьких пациентов. Мероприятие организовал Фонд помощи «Русский Крест», попечителем которого является известный меценат муниципалитета, Президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Веселые аниматоры, подарки и разнообразные развлечения подарили ребятам радость и заряд отличного настроения. Особенным гостем праздника стала детская писательница Мариям Орлянская (Мария Казаченко), автор и мама двоих детей, которая представила интерактивную сказку «ГречЕчка и РисОК».
Благотворительная акция прошла в рамках программы «Просвещение через книгу» и была приурочена ко Дню защиты детей и Дню памяти святителя Луки Крымского — покровителя, молитвы которого помогают исцелению болезней.
В праздничном мероприятии также приняли участие Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, представители Фонда помощи «Русский Крест» и Всероссийской организации «Здоровое Отечество».
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