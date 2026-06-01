Праздник для маленьких пациентов организовали в больнице в Раменском

В Раменской больнице поздравили детей, которые находятся на лечении в стационаре. Маленьким пациентам передали подарки и пожелали скорейшего восстановления.

С самого утра 1 июня в медицинском учреждении создали праздничную атмосферу. Персонал больницы и приглашенные гости пришли к детям, чтобы поддержать их во время лечения. В палатах и общих зонах появились воздушные шары и сладкие наборы.

К поздравлению присоединились глава Раменского округа Эдуард Малышев и главный врач Сергей Маркитан. Они пообщались с детьми, а также поблагодарили медицинский персонал за ежедневную работу и внимание к пациентам.

«Позитивные эмоции, искреннее внимание и забота играют колоссальную роль в процессе выздоровления. Хорошее настроение помогает детям легче переносить терапию», — сказал Сергей Маркитан.

