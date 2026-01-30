Праздник для людей с ограниченными возможностями прошел в Протвине

В городе Протвино состоялся юбилейный зимний праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло 29 января и стало традицией, которая дарит гостям новогоднее настроение.

Мероприятие собрало тех, кто много лет помогает организовывать праздники в городе. Особую благодарность выразили руководителю детского клуба «Выкруташки» Татьяне Булатовой. Ее энергия и творческий подход создают особенную атмосферу.

Мария Ливанова и ее команда также получили в свой адрес теплые слова. Они десять лет помогают реализовывать социальные проекты и поддерживают семьи.

Депутат Госдумы Александр Коган принял участие в празднике и передал гостям подарки. К поздравлениям присоединилось Общероссийское движение «Здоровое Отечество». Каждый участник получил памятный сувенир.

С приветственной речью к собравшимся обратился депутат окружного совета Александр Булатов.

«Такие встречи укрепляют наше сообщество и дарят радость общения. Спасибо всем, кто вложил в этот день частичку своей души», — сказал он.

Волонтеры и жители города помогали гостям чувствовать себя комфортно. Звучали песни, шли беседы, царила атмосфера взаимного уважения.

Праздник завершился общими пожеланиями здоровья и мира в 2026 году.