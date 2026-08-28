Праздник для детей участников СВО провели в Воскресенске

28 августа в преддверии Дня знаний в сквере «Вишневый сад» прошел детский праздник для семей участников СВО. Общественное пространство было благоустроено в рамках народной программы «Единой России».

Для детей и их родителей подготовили развлекательную программу. Юные гости участвовали в играх и других активностях, а родители смогли пообщаться с представителями партии и задать вопросы о мерах поддержки семей военнослужащих, оформлении льгот и социальных гарантиях.

«Проведение таких праздников — это возможность подарить детям положительные эмоции перед началом учебного года, а родителям — получить необходимую информацию и поддержку. Символично, что встреча проходит именно в „Вишневом саду“, созданном благодаря народной программе „Единой России“. Сегодня это не просто благоустроенное общественное пространство, а место, где жители общаются, отдыхают и вместе проводят важные мероприятия», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

Сквер «Вишневый сад» благоустроили в 2022 году по народной программе партии. Здесь появились зоны отдыха, детские игровые комплексы и аллеи для прогулок.

Сегодня в сквере регулярно проходят мероприятия для жителей. Одним из них стал праздник для детей участников СВО, организованный накануне нового учебного года.