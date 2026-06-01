Праздник для детей с ОВЗ провели в туристическом центре в деревне Слободка

В деревне Слободка в Сергиево-Посадском округе прошел благотворительный праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Организатором мероприятия выступил культурно-туристический центр «Резиденция Матрешки».

Событие состоялось в рамках проекта «Полянка радости», который реализуют при поддержке гранта Министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты региона. Встреча стала уже пятой по счету и была организована для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участие в празднике приняли более 60 человек, включая подопечных благотворительной организации «Мы сможем» из Электростали. Для гостей подготовили насыщенную программу, основанную на проекте «Один день в русской деревне».

Посетители познакомились с традиционным крестьянским бытом, побывали на экскурсии по русской избе, попробовали блюда, приготовленные в настоящей печи, поучаствовали в творческих мастер-классах по росписи сувениров и лепке, а также смогли пообщаться с сельскими животными и попробовать себя в традиционных деревенских занятиях.

В расписной трапезной участников ждали чаепитие с домашней выпечкой, развлекательная программа и концертные выступления. Помимо культурной части, организаторы уделили внимание поддержке родителей: на площадке работали специалисты, оказывавшие психологические и юридические консультации.

«Этот праздник не просто символизирует начало письменной культуры у славян. Он напоминает, что через слово формируется мышление, передаются знания, сохраняется культурное наследие. Мы делаем такие праздники сообща, и это главное», — отметила руководитель проекта Екатерина Родионова.

Программа на свежем воздухе включала народные игры, конкурсы и тематические викторины. Завершилось мероприятие общей трапезой с полевой кашей, приготовленной на костре.

Особой частью праздника стали символические акции: гости написали письма военнослужащим, приняли участие в коллективной вышивке рушника и посадили дерево в память о встрече.