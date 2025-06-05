Праздник для детей с ОВЗ прошел в Дмитровском округе
Яркое и веселое мероприятие под названием «Вечеринка пиратов» устроила благотворительная организация «Дело жизни». Участниками праздника в развлекательном комплексе «Патриот» стали ее подопечные — особенные дети.
На вечеринку приехали почетные гости — депутат Государственной думы Ирина Роднина, с которой благотворительную организацию связывает давняя и прочная дружба, а также общественные деятели, члены партии «Единая Россия» Александр Лощилов и Дмитрий Ряховский.
Дети с удовольствием покоряли «Форт Байярд», участвовали в спортивных играх и в поисках клада. А затем состоялся концерт, где ребята вместе с родителями исполнили различные музыкальные номера. В завершение мероприятия гости вручили детям подарки: интерактивные наборы для рисования и развивающие игры.
«Помогать общественным организациям, направленным на социализацию и реабилитацию детей с ОВЗ, очень важно. Потому что ребенок — он всегда ребенок, и детство у него должно быть только счастливым», — подчеркнула Ирина Роднина.
Организация «Дело жизни» создана для поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с детства. Сейчас она объединяет 113 детей из 99 семей не только из Дмитровского округа, но и из Талдома, Дубны, Сергиева Посада. Дети имеют возможность социализироваться и раскрывать свой творческий потенциал, а родители посещают занятия по психологической поддержке и разнообразные мастер-классы.