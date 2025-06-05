Праздник для детей с ОВЗ прошел в Дмитровском округе

Яркое и веселое мероприятие под названием «Вечеринка пиратов» устроила благотворительная организация «Дело жизни». Участниками праздника в развлекательном комплексе «Патриот» стали ее подопечные — особенные дети.

На вечеринку приехали почетные гости — депутат Государственной думы Ирина Роднина, с которой благотворительную организацию связывает давняя и прочная дружба, а также общественные деятели, члены партии «Единая Россия» Александр Лощилов и Дмитрий Ряховский.

Дети с удовольствием покоряли «Форт Байярд», участвовали в спортивных играх и в поисках клада. А затем состоялся концерт, где ребята вместе с родителями исполнили различные музыкальные номера. В завершение мероприятия гости вручили детям подарки: интерактивные наборы для рисования и развивающие игры.