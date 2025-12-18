Праздник для детей прошел в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском

В Доме культуры поселка Биокомбината состоялся праздник «Морковный снегобум», который превратился в настоящую сказочную комедию. На праздник прибыли настоящие звезды лесных просторов — Баба-Яга и Леший.

Эти главные хранители сказочного леса решили взять праздник под свой контроль и принесли с собой атмосферу волшебства. Баба-Яга щедро делилась своими секретами колдовства, обучая детей новогодним заклинаниям, а Леший развлекал гостей своими шутками и задорным настроением.

«Если вы думали, что это будет обычный праздник, то Баба-Яга и Леший точно сделали его незабываемым! Так что, друзья, готовьтесь к новым приключениям — ведь с такими героями каждый день может стать настоящим праздником», — отметили организаторы мероприятия.

Праздник стал ярким событием для всех участников, подарив им множество положительных эмоций и веселых воспоминаний.