Праздник для детей прошел в Мытищах

Координатор проекта «Содружество сердец», волонтер АНО «Голубой океан» Надежда Иванова вместе с родителями семей участников специальной военной операции при поддержке управления культуры администрации городского округа Мытищи в минувшие выходные подарили детям праздник. Участники торжества поблагодарили организаторов за эту инициативу.

Дети погрузились в увлекательные занятия, мастер-классы, смеялись, творили и заряжались позитивом.

«Для наших детей, чьи папы и мамы выполняют воинский долг, такая поддержка бесценна. Это возможность почувствовать тепло родного дома, заботу земляков и понять, что они не одни. Именно такие инициативы сближают семьи через общие добрые истории — то, чем мы живем в нашем совместном проекте», — отметила координатор проекта «Содружество сердец» Татьяна Альмухаметова.

Благодаря этой инициативе дети почувствовали поддержку, тепло и получили заряд бодрости перед началом нового учебного года.