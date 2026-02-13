Праздник для детей пройдет во Фрязине

Сегодня Фрязинский лесопарк превратится в настоящую сказочную лабораторию. Здесь отпразднуют 120-летие со дня рождения детской поэтессы Агнии Барто.

Праздник пройдет в павильоне лесопарка. Программа начнется с увлекательной лекции-беседы: ребята и их родители узнают интересные факты о жизни поэтессы, чей слог называют «золотым стандартом» детской литературы. Главным событием встречи станет творческий мастер-класс. Участники возьмут в руки бумагу, ножницы и клей, чтобы создать своих собственных героев.

«Игрушки будут выполнены по мотивам самых известных стихотворений. Это позволит детям буквально потрогать сказку руками и совсем по-новому взглянуть на знакомые строки про бычка, зайку или слона», — сообщили организаторы праздника.

Мероприятие пройдет 13 февраля в 11:50 в павильоне Фрязинского лесопарка.