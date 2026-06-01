Праздник для детей отметили в Пестовском парке Балашихи

В Балашихе в Пестовском парке состоялась программа ко Дню защиты детей с участием школьников и гостей. Для юных жителей организовали спортивные состязания, мастер-классы и тематические площадки о профессии военного.

Праздничная площадка работала в микрорайоне Железнодорожный. Дети участвовали в соревнованиях, пробовали себя в различных активностях и знакомились с элементами военной подготовки. На месте провели состязания по перетягиванию каната, задания на меткость и гонки на радиоуправляемых машинах. Отдельный интерес у участников вызвали демонстрация образцов техники, а также возможность разобрать и собрать автомат и примерить элементы экипировки.

Гостей приветствовали депутат горсовета Балашихи Ульяна Кондрякова, директор спортивной школы «Орион» Максим Морозов и Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев. Они отметили значение патриотического воспитания и вовлечения детей в активный досуг.

Среди участников впечатлениями поделилась школьница Эрика Давтян. Она рассказала, что часть активностей вызвала у нее интерес, а часть оказалась непростой для участия.

«Мне все очень понравилось! Сама я не пробовала разбирать оружие — страшно, но интересно было понаблюдать. А еще мы пойдем есть сладкую вату и прыгать на батутах!», — сказала она.

После завершения программы состоялось награждение команд, которые лучше других справились с заданиями. Им вручили грамоты и памятные подарки. В церемонии принял участие депутат Госдумы Александр Толмачев, который обратился к детям с поздравлением.

«Поздравляю всех с наступившим летом и с Днем защиты детей! Все вы очень ждали каникул, и я желаю, чтобы вы их провели интересно и ярко и успели соскучиться по школе. Отдыхайте и набирайтесь сил», — сказал Александр Толмачев.

День защиты детей отмечается 1 июня. Праздник был учрежден в 1949 году по решению Международной демократической федерации женщин и впервые проведен в 1950 году в ряде стран.