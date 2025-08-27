Праздник для детей ко Дню знаний прошел во Дворце спорта в Можайске

Во Дворце спорта «Багратион» Можайского округа устроили веселые старты для первоклассников. В мероприятии приняли участие дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей.

Участников поприветствовала заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная. Ребят поделили на три команды для участия в веселых стартах. Дети не только посоревновались, но и научились поддерживать друг друга.

В итоге первое место заняли «Морковки», второе — команда «Дружба», а третье — «Малинки».

Особенным сюрпризом для детей стали внимание и подарки от депутата Можайского муниципального округа Николая Зацепина. Он приобрел и вручил ребятам подарки к 1 сентября, пожелав им легкой учебы, новых друзей и ярких достижений.