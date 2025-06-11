Праздник для будущих родителей пройдет в МОНИИАГ 21 июня

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии проведет праздник для будущих родителей в 21 июня. Для гостей проведут лекцию по вопросам беременности, а также розыгрыш подарков, среди которых контракт на роды с ведущими специалистами, фотосессии и многое другое.

«В субботу 21 июня мы решили отметить год старта встреч с будущими родителями в наших стенах большим праздником. В этот день помимо привычных для подмосковных семей лекций по самым важным вопросам беременности, родов и послеродового периода, которые волнуют будущих мам и пап, наших гостей ждут сюрпризы», — рассказала заместитель главного врача института Оксана Бондарева.

При хорошей погоде мероприятие пройдет во дворе НИИ. На встрече будут присутствовать гинекологи, неонатологи и анестезиологи.

Мероприятие можно будет посетить в сопровождении близких.

Праздник состоится 21 июня в 12:00. зарегистрироваться можно по ссылке.