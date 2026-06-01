Праздник детства в лагере имени 28 Героев Панфиловцев

В оздоровительном лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» отметили День защиты детей. Более 250 ребят из разных районов Подмосковья собрались, чтобы весело провести время.

Для детей были организованы веселые старты, мастер-классы, танцы и торжественное построение. Пока одни развлекались с аниматорами, другие плели сувенирные браслеты и делали фигурки из шариков. Кульминацией праздника стала торжественная линейка с концертом и танцами.

Для некоторых детей отдых в лагере уже стал привычным. Например, юная Вера провела здесь уже пять смен и вновь нашла для себя новые активности. Она участвовала в росписи футболки, которую теперь оставит себе на память.

Михаил же любит лагерь за возможность общения и новых знакомств. За четыре дня отдыха он уже нашел друзей и ждет от смены новых открытий и впечатлений.