Праздник детства прошел в парке Олега Степанова в Серпухове

В Серпухове в парке Олега Степанова прошел детский День города. Мероприятие подарило ребятам и их родителям незабываемые впечатления и массу положительных эмоций.

На сцене у Дворца торжеств «Центральный» работали развлекательные мастер-классы. Дети проявили свои творческие способности, а также продемонстрировали видение будущего города в рамках муниципального творческого конкурса «Город моей мечты».

В конце прошел концерт с участием творческих коллективов Серпухова. Зажигательные танцы, веселые песни и красочные костюмы подарили зрителям множество приятных моментов.

На территории парка организовали интерактивные зоны, работали аниматоры, креативные фотозоны, аквагрим и раздача подарков.

Детский день города — это традиция, которая позволяет подарить детям настоящий праздник и создать для них незабываемые воспоминания.