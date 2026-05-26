Праздник детства пройдет в парках Богородского округа

Жителей Богородского округа пригласили на серию программ в городских парках с 30 мая по 1 июня. Для гостей подготовили спортивные занятия, творческие площадки, детские развлечения и областной танцевальный чемпионат.

Предстоящие выходные в парках округа будут посвящены активному отдыху и семейному досугу. Основные события развернутся в Центральном парке, а также в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском. Посетителей ждут спортивные тренировки, игровые программы, концерты и анимационные площадки.

Утром 30 мая Центральный парк откроет программу легкоатлетическими забегами движения «5 верст». Одновременно в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу. После полудня в парках округа начнут работу игровые и творческие площадки для детей и взрослых.

В воскресенье, 31 мая, программы продолжатся сразу на нескольких площадках. В парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском активности запланировали с полудня, а в Центральном парке — с 11:30. Для гостей подготовят спортивные игры, мастер-классы и семейные зоны отдыха.

Главным событием станет праздник, посвященный Дню защиты детей. В первый день лета Центральный парк откроет интерактивный город профессий, творческие мастерские и игровые пространства. Для посетителей также подготовят танцевальный батл и семейные развлечения.

«Мы постарались сделать программу интересной для гостей всех возрастов. В парках будут работать интерактивные площадки, спортивные зоны и творческие мастерские», — сообщили организаторы.

Парк «Роща» в этот день предложит посетителям современные танцевальные мастер-классы, интерактивную программу и работу летних аттракционов. В Глуховском парке гостей встретят сказочные персонажи, а юные артисты выступят с концертной программой. Кроме того, здесь организуют спортивные активности и семейные игровые зоны.

Завершится праздничный день в парке «Липовая аллея». С 16:00 здесь откроют площадку летних развлечений, после чего для детей проведут анимационную программу и дискотеку с мыльными пузырями.

Финальной частью программы станет областной танцевальный чемпионат «Дистанция» в Центральном парке. Начало запланировано на 16:00.