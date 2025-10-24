Праздник «День написания письма в будущее» отметили в Одинцове

В выходной, 19 октября, в парке Раздолье Одинцовского городского округа прошел праздник — День написания письма в будущее. Его отмечают ежегодно.

В этот день большой и веселой компанией все участники преодолели этапы квеста и собрали свой уникальный «сундучок воспоминаний». По преданию, его смогут открыть через время и окунуться в волшебную атмосферу осеннего дня в парке.

Также собравшиеся танцевали, пели и участвовали в мастер-классах.

Письмо в будущее — это шанс сказать что-то важное себе или другим, поделиться эмоциями и чувствами, шанс напомнить о ценностях и достижениях. Не имеет значения, как письмо будет написано — от руки или в электронном виде, стихами или в прозе.

Отметим, что в парках Одинцовского городского округа регулярно проходят различные мероприятия для жителей и гостей муниципалитета.