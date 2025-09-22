Праздник «Богатырские забавы» прошел в Звенигороде

Участники звенигородских «Богатырских забав» вспоминают одно из величайших сражений в истории нашего государства — Куликовскую битву 1380 года. Мероприятие в очередной раз прошло на поляне перед Успенским собором.

История гласит, что Успенский собор имел первоначальное посвящение в честь Рождества Пресвятой Богородицы — именно в день этого праздника и состоялась битва на Куликовом поле. Собор Звенигорода считается древнейшим памятником этому ключевому событию истории.

Гости праздника перенеслись из века XXI в век XIV — на поляне их ждали народные игры и забавы, ремесленная ярмарка и мастер-классы. Зрители увидели бои в средневековом обмундировании с использованием вооружения, которое по всем параметрам соответствовало историческим образцам. Были на «Богатырских забавах» и традиционные кулачные бои.