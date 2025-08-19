Праздник «Арбузный бум» пройдет в Егорьевске 30 августа

Парк «Пегас» в Егорьевске станет центром притяжения для любителей летних развлечений и сладких угощений в последние дни августа. Администрация парка приглашает жителей и гостей округа на два мероприятия: «Арбузный бум» и «Сладкая жизнь на пенсии».

30 августа, в преддверии нового учебного года, в парке «Пегас» развернется «Арбузный бум». С 16:00 и до самого вечера гостей праздника ждет насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов центра культуры и досуга «Пегас». Организаторы подготовили множество конкурсов и заданий, в которых смогут принять участие все желающие. Главный приз — арбузы.

«Приходите всей семьей, участвуйте в конкурсах, лотерее, флешмобах и самое главное выигрывайте арбузы. „Арбузный бум“ станет прекрасной возможностью весело и активно провести время на свежем воздухе, зарядиться положительными эмоциями и насладиться последними днями лета», — сообщили в администрации парка.

За неделю до «Арбузного бума», 23 августа, в парке «Пегас» пройдет концертно-развлекательная программа для участников клуба «Активное долголетие» под названием «Сладкая жизнь на пенсии». Мероприятие начнется в 11:00. Изюминкой программы станет кулинарный конкурс с дегустацией различных вкусов и видов варенья, сопровождаемый традиционным чаепитием.