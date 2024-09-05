Праздничный забег по случаю 95-летия округа проведут в Видном 7 сентября

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

Ленинский городской округ отмечает 95-летие. Юбилей муниципалитета и День города Видное отметят 7 сентября. Для жителей подготовили концерт и праздничный забег.

Празднование юбилея Ленинского городского округа и День города Видное состоится 7 сентября. В связи угрозой террористических атак мероприятия пройдут в сокращенном формате.

«Юбилей округа и День города — это не просто праздник, это возможность почувствовать себя частью чего-то большего, чем просто место, где мы живем. В связи с не простой ситуацией в нашей стране мы постараемся провести мероприятия, которые будут направлены на поддержку нашего общества», — рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По традиции горожане возложат цветы у Вечного огня и у камня основателям Видного в память о людях, которые внесли весомый вклад в развитие округа.

Праздник откроет легкоатлетический забег. В 09:00 бегуны стартуют от Советского проезда в Видном. Жители и гости города смогут увидеть концерт с участием творческих коллективов округа у кинотеатра «Искра». Таже все желающие присоединятся к сбору гуманитарной помощи для Курской области.

В День города торжественно откроют памятную доску советскому инженеру-архитектору Борису Ефимовичу, который разработал проект Видного.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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