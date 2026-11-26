Вместе с творческими коллективами «Родины» гости заглянут в прошлое Дворца, увидят, чем он живет сегодня, и приоткроют дверь в его будущее.

За 65 лет история «Родины» сложилась из талантов, энергии и преданности делу множества людей. Именно они создавали и продолжают создавать ее живую летопись. На одной сцене встретятся разные поколения артистов, а музыка, танец и театральное искусство сольются в единый праздничный поток.

В завершение вечера подведут итоги юбилейной акции «Родина в городе» и проведут большую лотерею, где гости смогут выиграть ценные призы.

Мероприятие пройдет 27 ноября в 18:00 в выставочном комплексе «Артишок» на территории парка культуры и отдыха имени Льва Толстого.