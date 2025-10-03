Праздничный вечер ко Дню пожилого человека прошел в Воскресенске

«День добра и уважения» организовали в городском округе в рамках цикла патриотических мероприятий «Единой России» «Успех V единстве поколений». Для представителей старшего поколения подготовили насыщенную и интересную развлекательную программу.

В мероприятии участвовали депутаты окружного совета, сторонники партии и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Воскресенцы «серебряного» возраста получили танцевальные и музыкальные подарки, отражающие патриотическую тематику и незабываемые страницы истории России.

Депутат Олег Сухарь подчеркнул, что в День пожилого человека чествуют людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, воинского и гражданского долга, активным участием в созидании промышленного, научного и культурного потенциала нашей страны.

«Живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих детей и внуков! Пусть прожитые вами годы станут для вас предметом гордости, а для окружающих — источником мудрости и жизненного опыта. И пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей», — обратился к виновникам торжества депутат.