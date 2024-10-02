Праздничный вечер к Международному дню глухих провели в Красногорске

Международный день глухих отметили в усадьбе Знаменское-Губайлово. Участники Красногорского отделения Всероссийского общества глухих и «Дома глухих» исполнили песни и танцы.

Представителей организаций, работающих с людьми с нарушениями слуха в Красногорске, наградили благодарственными письмами от Совета депутатов и администрации округа.

«От лица администрации городского округа Красногорск и главы Дмитрия Волкова сердечно поздравить вас с Международным днем глухих. Ваше сообщество добилось очень многого, преодолевая жизненные трудности каждый день на своем пути. Мы ценим ваш вклад в развитие культуры и социального развития нашего округа», — сказала заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации Красногорска Анастасия Муринец.

В округе досугу людей с ограниченными возможностями здоровья уделяют большое внимание. К примеру, в «Доме глухих» для них проводят лекции, мастер-классы, организуют экскурсии.

«Пускай у вас всегда хватает оптимизма, стойкости и жизнелюбия всегда идти вперед и не оглядываться на сложности. Знайте, что вы не одни и всегда есть те, на кого можно положиться», — поздравил заместитель председателя Совета депутатов Красногорска, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Отметим, что сейчас в Красногорке проживают более 100 человек с нарушением слуха, из них в местном отделении Всероссийского общества глухих официально состоят 74.

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