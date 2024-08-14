Праздничный общественный транспорт ко Дню города вышел на улицы Химок

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Общественный транспорт в Химках стал ярче в преддверии Дня города. Преобразились автобусы, маршрутки, троллейбусы и теплоходы. К празднику их украсили тематическими постерами и афишами.

Создать праздничное настроение — такой была главная задача при оформлении общественного транспорта. Яркие цвета, символика округа и элементы, отражающие культуру Химок — все это, безусловно, привлекло внимание жителей муниципалитета.

Помимо этого преобразились и здания транспортных организаций. Световое панно «Химки 85 лет», которое ночью горит триколором, установили на фасаде «Химкиэлектротранс».

Напомним, что Химки готовятся к большому празднику, в этом году муниципалитету 85 лет.

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