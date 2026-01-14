Праздничный новогодний вечер прошел в поселке Хорлово в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В Воскресенске участники проекта «Активное долголетие» отметили Старый Новый год на праздничном вечере. Мероприятие собрало гостей разных поколений в Доме культуры поселка Хорлово 13 января.

Праздник «Как на Старый Новый год» прошел в атмосфере ностальгии, радости и живого общения. Гости вечера наслаждались музыкой и танцами, посвятив время интересным встречам и взаимному обмену жизненным опытом.

«Такие встречи очень важны — они дарят положительные эмоции и укрепляют духовную связь между поколениями, — подчеркнула депутат округа Анна Морозова. — Благодарю всех, кто сделал этот вечер по-настоящему незабываемым и сердечным!».

Мероприятие было организовано в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», направленного на создание комфортной социальной среды для старшего поколения региона.