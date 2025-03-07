Праздничный концерт в преддверии Международного женского дня прошел в Дубне

В Дубне прошел торжественный вечер в честь Международного женского дня, который собрал женщин разных профессий во Дворце культуры «Октябрь». На мероприятии прозвучали слова благодарности и теплые пожелания от главы города Максима Тихомирова.

Праздничная программа включала выступления с трогательными музыкальными номерами и лирическими песнями, которые создали атмосферу весеннего тепла и радости.

«Хочется пожелать здоровья, женского счастья, везения, постоянно вдохновлять нас на новые свершения и нам всем в этом 2025 году желаю только победы!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Особое внимание в этот день было уделено ветеранам Великой Отечественной войны, которые стали почетными гостями праздника. Глава города лично вручил каждому из них юбилейную медаль «80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Зал стоя аплодировал героям, выражая свое уважение и благодарность.

Также в рамках мероприятия были вручены заслуженные награды. Почетные грамоты Московской областной Думы получили жители за оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Медикам, учителям, военнослужащим были вручены грамоты от правительства региона и главы города.

Этот вечер стал ярким напоминанием о важности вклада женщин в развитие общества и сохранение его лучших традиций.