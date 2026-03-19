В Центральной детской школе искусств Химок состоялся концерт «Возвращение Крыма в Россию». Вечер приурочили к 12-й годовщине присоединения полуострова к Родине.

Сводные коллективы школы открыли программу совместным выступлением. Образцовый духовой оркестр «Юниор-бенд», хореографический ансамбль «Росток» и хор «Диковинка» представили зрителям номер, который стал символом единства и красоты России.

«Крым занимает особое место в моем сердце. С 11 до 28 лет я каждое лето проводила в солнечном Гурзуфе, там осталось много друзей и теплых воспоминаний, — рассказала директор школы Инна Монастырская. — В июне я вновь посетила полуостров на форуме в Ялте. Приятно узнать, что коллеги из Крыма следят за нашей жизнью. Мы — одна большая культурная семья».

Ученики и педагоги класса ударных инструментов продолжили вечер зажигательным выступлением. На сцене звучали перкуссионные установки, классические барабаны и ксилофоны. Инструменты со всех концов света говорили на универсальном языке музыки.

«Возвращение Крыма навсегда изменило ход нашей истории. За эти годы полуостров преобразился: построены новые дороги, мосты, школы и больницы. Крым расцвел и стал жемчужиной России, — отметила депутат Ирина Спирина. — Мы с гордостью отмечаем эту дату и понимаем, насколько правильным был выбор крымчан в 2014 году».

Главная цель встречи — укрепить единство российской нации и развивать этнокультурное разнообразие народов страны. Музыка, танец и преданность Отечеству объединили всех, кто пришел в этот вечер в зал.