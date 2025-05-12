Праздничный концерт в честь 80-летия Победы прошел в Одинцове

Праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Волейбольном комплексе в Одинцове. Гостями торжественного мероприятия стали ветераны и действующие военнослужащие, семьи участников специальной военной операции, а также кадеты и юнармейцы.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что для всей России 9 мая — это внутренняя точка опоры, сила, которая связывает поколения и помогает идти вперед. Необходимо сделать все возможное для сохранения исторической памяти.

Отличившиеся жители муниципалитета получили из рук главы почетные грамоты за активную общественную деятельность и вклад в формирование патриотических ценностей у молодежи.

Перед началом концерта Андрей Иванов уже по традиции встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы еще раз сказать им слова благодарности за то, что они сделали для страны и 80 лет назад, и все последующие годы, когда ее восстанавливали.