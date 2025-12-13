Праздничный концерт пройдет в детской школе искусств в Химках 20 декабря

В преддверии самого долгожданного праздника химкинская Центральная детская школа искусств готовит для жителей города особенный подарок — большой новогодний концерт хорового отдела «Светлый праздник к нам идет». Мероприятие обещает подарить всем гостям сказочное настроение и пройдет 20 декабря в 18:30 в концертном зале Центральной детской школе искусств.

В программе концерта выступят лучшие хоровые коллективы школы, включая юных талантов из хора «Капельки» и прославленные ансамбли «Унисон», «Мелодия», «Небесные Ласточки», а также Образцовый детский коллектив Московской области хор «Камертон».

«Хоровой отдел — это настоящая гордость нашей школы и всех Химок. Ребята готовят удивительную программу, которая, я уверена, создаст то самое волшебное новогоднее настроение. Приходите всей семьей, это будет незабываемый вечер, наполненный прекрасной музыкой», — отметила директор Центральной детской школе искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лидер движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что новогодние концерты — подарок для всех химчан, создающий атмосферу праздника и единства в городе.

Напомним, концерт пройдет по адресу: Химки, улица Чапаева, дом 6. Вход свободный.