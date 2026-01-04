Праздничный концерт ко Дню Российской гвардии прошел в Химках

Химкинский лицей № 21 стал центром торжественных мероприятий, посвященных Дню Российской гвардии. Знаменательная дата объединила под одной крышей ветеранов, педагогов, учащихся и представителей власти, чтобы отдать дань уважения тем, кто на протяжении столетий является эталоном мужества, дисциплины и служения Отечеству.

Торжественная часть мероприятия открылась экскурсом в историю. Почетным гостем встречи стал председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. В своем обращении к лицеистам он подчеркнул, что статус «гвардейский» всегда был высшим признанием боевых заслуг.

«В прошлом гвардейские части на протяжении XVIII и XIX веков были образцом мужества и доблести, принимали участие во всех ключевых сражениях и демонстрировали беспрецедентный героизм. Сегодня эти подразделения сохраняют свои лучшие традиции, показывая высокий профессионализм в антитеррористических операциях и миротворческих миссиях», — отметил Сергей Малиновский.

Вторая часть праздника прошла в формате тематического концерта. Сцена лицея превратилась в творческую площадку, где выступили химкинские коллективы — группы «Взлет» и «Ирбис». Артисты представили программу, пронизанную духом патриотизма.