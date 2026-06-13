Праздничный концерт ко Дню России прошел в Серпухове

11 июня на площади перед Дворцом культуры имени В. И. Ленина в Серпухове состоялся большой праздничный концерт «Вместе мы — Россия». Атмосфера на площадке была теплой и объединяющей, ведь этот праздник неразрывно связан с идеями единства народов и общей истории.

Праздничное настроение создавали юные серпуховичи, которые выступили с яркими танцевальными и вокальными номерами. Их искренние выступления порадовали зрителей и по-настоящему подняли патриотический дух.

Концерт стал лишь частью насыщенной программы. Гостей праздника ждали творческие мастер-классы, спортивные соревнования и яркие фотозоны для памятных снимков. Кульминацией дня стал фестиваль красок Холи. Организаторами масштабного мероприятия выступили Дворец культуры имени В. И. Ленина, ООО «Точка роста» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество». Праздник оставил яркие воспоминания и зарядил позитивной энергией, укрепляя связь между поколениями и напоминая о ценности единства.